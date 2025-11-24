Transfidelity pris i dag

Sanntids Transfidelity (FIDEL) pris i dag er $ 0.247371, med en 2.46% endring de siste 24 timene. Nåværende FIDEL til USD konverteringssats er $ 0.247371 per FIDEL.

Transfidelity rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 246,358, med en sirkulerende forsyning på 1.00M FIDEL. I løpet av de siste 24 timene FIDEL har den blitt handlet mellom $ 0.241439(laveste) og $ 0.252251 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.8633, mens tidenes laveste notering var $ 0.23939.

Kortsiktig har FIDEL beveget seg -0.77% i løpet av den siste timen og -11.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Transfidelity (FIDEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 246.36K$ 246.36K $ 246.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 246.36K$ 246.36K $ 246.36K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Transfidelity er $ 246.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIDEL er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 246.36K.