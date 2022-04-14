Toki (TOKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Toki (TOKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Toki (TOKI) Informasjon $TOKI, the Dragon featured in The Night Riders book by Matt Furie. Toki the Dragon, a creation by Matt Furie, is a vibrant and loyal guardian of the whimsical trio: Mystery, Wat and Hoodrat. With scales shimmering in hues of yellow sapphire and ruby, Toki is as enchanting as he is formidable. He stands as a fierce protector of his friends, blending his playful spirit with unwavering courage. Whether soaring through the skies or unleashing his fiery breath, Toki ensures the safety of his companions, defending their magical world against any threat. His bond with Mystery, Hoodrat, and Wat is unbreakable, and together, they embark on adventures filled with humor, heart, and the charm of Furie's imaginative artistry. Offisiell nettside: https://toki-dragon.xyz/ Kjøp TOKI nå!

Toki (TOKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Toki (TOKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 81.44K $ 81.44K $ 81.44K Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 81.44K $ 81.44K $ 81.44K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Toki (TOKI) pris

Toki (TOKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Toki (TOKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOKIs tokenomics, kan du utforske TOKI tokenets livepris!

