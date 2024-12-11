Tiny Panda ($TINYP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tiny Panda ($TINYP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tiny Panda ($TINYP) Informasjon Tiny Panda is a community based project formed to bring people on-chain. Founded December 11th, 2024 --- We are building a project and community around education, security, and onboarding newcomers to crypto. Our website will be a hub for education information along with providing a portal to buy our current projects. Focusing on BASE network as a specialty, we will also be diving into providing information and resources to the users of our community for all networks, wallets, exchanges and more. Offisiell nettside: https://tinypandabase.com Kjøp $TINYP nå!

Tiny Panda ($TINYP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tiny Panda ($TINYP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 165.85K $ 165.85K $ 165.85K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 165.85K $ 165.85K $ 165.85K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Tiny Panda ($TINYP) pris

Tiny Panda ($TINYP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tiny Panda ($TINYP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $TINYP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $TINYP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $TINYPs tokenomics, kan du utforske $TINYP tokenets livepris!

$TINYP prisforutsigelse Vil du vite hvor $TINYP kan være på vei? Vår $TINYP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $TINYP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!