Tiger Alpha (SN107) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.523489 $ 0.523489 $ 0.523489 24 timer lav $ 0.549456 $ 0.549456 $ 0.549456 24 timer høy 24 timer lav $ 0.523489$ 0.523489 $ 0.523489 24 timer høy $ 0.549456$ 0.549456 $ 0.549456 All Time High $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Laveste pris $ 0.378959$ 0.378959 $ 0.378959 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -3.14% Prisendring (7D) -7.54% Prisendring (7D) -7.54%

Tiger Alpha (SN107) sanntidsprisen er $0.528445. I løpet av de siste 24 timene har SN107 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.523489 og et toppnivå på $ 0.549456, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN107 er $ 1.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.378959.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN107 endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -3.14% over 24 timer og -7.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tiger Alpha (SN107) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 619.07K$ 619.07K $ 619.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 619.07K$ 619.07K $ 619.07K Opplagsforsyning 1.17M 1.17M 1.17M Total forsyning 1,171,832.010886512 1,171,832.010886512 1,171,832.010886512

Nåværende markedsverdi på Tiger Alpha er $ 619.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN107 er 1.17M, med en total tilgang på 1171832.010886512. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 619.07K.