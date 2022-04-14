this will cook (WOMEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i this will cook (WOMEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

this will cook (WOMEN) Informasjon This project is a memecoin that the dev has fully abandoned and the community has taken over. Community leadership is all top holders who believe in the first mover narrative of $women this will cook and have begun self funding marketing, content creation, memes, raids and bringing in a community of believers in the project. We bridge the gap between traditional internet culture and woke empowerment with a simple narrative and meme. WOMEN WILL COOK. We are launching an AI agent as well as bringing in influencers in, launching merch and keeping with this narrative for the longhaul. THIS WILL COOK. Offisiell nettside: http://womenwillcook.me/ Kjøp WOMEN nå!

this will cook (WOMEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for this will cook (WOMEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.88K $ 18.88K $ 18.88K Total forsyning: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M Sirkulerende forsyning: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.88K $ 18.88K $ 18.88K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om this will cook (WOMEN) pris

this will cook (WOMEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak this will cook (WOMEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOMEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOMEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOMENs tokenomics, kan du utforske WOMEN tokenets livepris!

