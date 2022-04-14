The Dissolution of Value (VALUE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Dissolution of Value (VALUE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Dissolution of Value (VALUE) Informasjon The Dissolution of Value is a decentralized NFT artwork that explores the fragility of value in the digital age. By distributing the artwork across multiple platforms, the project challenges traditional notions of ownership and value. The artwork, depicting a U.S. dollar bill disintegrating into particles, symbolizes the collapse of fiat currency and the rise of decentralized digital assets like NFTs and cryptocurrencies. In today’s digital economy, value is no longer confined to physical assets or centralized systems like fiat currency. Memes, NFTs, and cryptocurrencies are now integral to how we perceive financial and cultural capital. The Dissolution of Value captures this shift by dispersing the artwork across multiple platforms, challenging the audience to reconsider where value truly resides—whether in ownership, exclusivity, or in the artwork’s ability to spread through decentralized systems. Offisiell nettside: https://yudho.xyz/ Kjøp VALUE nå!

The Dissolution of Value (VALUE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Dissolution of Value (VALUE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.71K $ 23.71K $ 23.71K Total forsyning: $ 964.78M $ 964.78M $ 964.78M Sirkulerende forsyning: $ 964.78M $ 964.78M $ 964.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.71K $ 23.71K $ 23.71K All-time high: $ 0.00219403 $ 0.00219403 $ 0.00219403 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Dissolution of Value (VALUE) pris

The Dissolution of Value (VALUE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Dissolution of Value (VALUE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VALUE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VALUE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VALUEs tokenomics, kan du utforske VALUE tokenets livepris!

VALUE prisforutsigelse Vil du vite hvor VALUE kan være på vei? Vår VALUE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VALUE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!