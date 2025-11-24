Tema pris i dag

Sanntids Tema (TEMA) pris i dag er --, med en 0.18% endring de siste 24 timene. Nåværende TEMA til USD konverteringssats er -- per TEMA.

Tema rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 85,397, med en sirkulerende forsyning på 999.95M TEMA. I løpet av de siste 24 timene TEMA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.062646, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har TEMA beveget seg +0.21% i løpet av den siste timen og -6.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Tema (TEMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 85.40K$ 85.40K $ 85.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 85.40K$ 85.40K $ 85.40K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,947,215.69414 999,947,215.69414 999,947,215.69414

Nåværende markedsverdi på Tema er $ 85.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TEMA er 999.95M, med en total tilgang på 999947215.69414. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.40K.