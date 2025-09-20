TDCCP (TDCCP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.289527 24 timer lav $ 0.310386 24 timer høy Prisendring (1H) -1.41% Prisendring (1D) -2.90% Prisendring (7D) -25.93%

TDCCP (TDCCP) sanntidsprisen er $0.292114. I løpet av de siste 24 timene har TDCCP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.289527 og et toppnivå på $ 0.310386, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TDCCP er $ 0.441232, mens den rekordlave prisen er $ 0.064382.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TDCCP endret seg med -1.41% i løpet av den siste timen, -2.90% over 24 timer og -25.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TDCCP (TDCCP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 187.10M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 187.10M Opplagsforsyning 640.00M Total forsyning 639,999,980.9

Nåværende markedsverdi på TDCCP er $ 187.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TDCCP er 640.00M, med en total tilgang på 639999980.9. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 187.10M.