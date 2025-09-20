TAOSHI (TAOSHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01557502 $ 0.01557502 $ 0.01557502 24 timer lav $ 0.02047345 $ 0.02047345 $ 0.02047345 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01557502$ 0.01557502 $ 0.01557502 24 timer høy $ 0.02047345$ 0.02047345 $ 0.02047345 All Time High $ 0.233055$ 0.233055 $ 0.233055 Laveste pris $ 0.00341919$ 0.00341919 $ 0.00341919 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) +14.22% Prisendring (7D) +29.11% Prisendring (7D) +29.11%

TAOSHI (TAOSHI) sanntidsprisen er $0.02021038. I løpet av de siste 24 timene har TAOSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01557502 og et toppnivå på $ 0.02047345, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAOSHI er $ 0.233055, mens den rekordlave prisen er $ 0.00341919.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAOSHI endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +14.22% over 24 timer og +29.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TAOSHI (TAOSHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 421.33K$ 421.33K $ 421.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 421.33K$ 421.33K $ 421.33K Opplagsforsyning 20.85M 20.85M 20.85M Total forsyning 20,850,864.49272289 20,850,864.49272289 20,850,864.49272289

Nåværende markedsverdi på TAOSHI er $ 421.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAOSHI er 20.85M, med en total tilgang på 20850864.49272289. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 421.33K.