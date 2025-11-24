Syncoin pris i dag

Sanntids Syncoin (SNC) pris i dag er $ 26.26, med en 0.31% endring de siste 24 timene. Nåværende SNC til USD konverteringssats er $ 26.26 per SNC.

Syncoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,140,863, med en sirkulerende forsyning på 43.29K SNC. I løpet av de siste 24 timene SNC har den blitt handlet mellom $ 26.17(laveste) og $ 26.55 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 31.83, mens tidenes laveste notering var $ 25.03.

Kortsiktig har SNC beveget seg -0.27% i løpet av den siste timen og -9.19% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Syncoin (SNC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.64M$ 42.64M $ 42.64M Opplagsforsyning 43.29K 43.29K 43.29K Total forsyning 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

Nåværende markedsverdi på Syncoin er $ 1.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNC er 43.29K, med en total tilgang på 1618033.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.64M.