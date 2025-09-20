SWORD (SWORD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00004084$ 0.00004084 $ 0.00004084 Laveste pris $ 0.00000174$ 0.00000174 $ 0.00000174 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.36% Prisendring (7D) -6.36%

SWORD (SWORD) sanntidsprisen er $0.00000345. I løpet av de siste 24 timene har SWORD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWORD er $ 0.00004084, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000174.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWORD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SWORD (SWORD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.20K$ 24.20K $ 24.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.41K$ 26.41K $ 26.41K Opplagsforsyning 7.03B 7.03B 7.03B Total forsyning 7,665,089,170.505355 7,665,089,170.505355 7,665,089,170.505355

Nåværende markedsverdi på SWORD er $ 24.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWORD er 7.03B, med en total tilgang på 7665089170.505355. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.41K.