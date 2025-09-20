Dagens SWORD livepris er 0.00000345 USD. Spor prisoppdateringer for SWORD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWORD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SWORD livepris er 0.00000345 USD. Spor prisoppdateringer for SWORD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWORD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SWORD til USD livepris:

--
----
0.00%1D
SWORD (SWORD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:58:57 (UTC+8)

SWORD (SWORD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00004084
$ 0.00004084$ 0.00004084

$ 0.00000174
$ 0.00000174$ 0.00000174

--

--

-6.36%

-6.36%

SWORD (SWORD) sanntidsprisen er $0.00000345. I løpet av de siste 24 timene har SWORD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWORD er $ 0.00004084, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000174.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWORD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SWORD (SWORD) Markedsinformasjon

$ 24.20K
$ 24.20K$ 24.20K

--
----

$ 26.41K
$ 26.41K$ 26.41K

7.03B
7.03B 7.03B

7,665,089,170.505355
7,665,089,170.505355 7,665,089,170.505355

Nåværende markedsverdi på SWORD er $ 24.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWORD er 7.03B, med en total tilgang på 7665089170.505355. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.41K.

SWORD (SWORD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SWORD til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SWORD til USD ble $ +0.0000001322.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SWORD til USD ble $ +0.0000004291.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SWORD til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000001322+3.83%
60 dager$ +0.0000004291+12.44%
90 dager$ 0--

Hva er SWORD (SWORD)

SWORD is the first community token to be launched on the Arena platform (https://starsarena.com/SwordAvax/) through a fair and transparent public sale. SWORD is led by early adopters of Arena and supports charitable causes through its foundation and community. SWORD is part of the Avalanche ecosystem.

SWORD (SWORD) Ressurs

SWORD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SWORD (SWORD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SWORD (SWORD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SWORD.

Sjekk SWORDprisprognosen nå!

SWORD til lokale valutaer

SWORD (SWORD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SWORD (SWORD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWORD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SWORD (SWORD)

Hvor mye er SWORD (SWORD) verdt i dag?
Live SWORD prisen i USD er 0.00000345 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SWORD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SWORD til USD er $ 0.00000345. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SWORD?
Markedsverdien for SWORD er $ 24.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SWORD?
Den sirkulerende forsyningen av SWORD er 7.03B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWORD ?
SWORD oppnådde en ATH-pris på 0.00004084 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SWORD?
SWORD så en ATL-pris på 0.00000174 USD.
Hva er handelsvolumet til SWORD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWORD er -- USD.
Vil SWORD gå høyere i år?
SWORD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWORD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:58:57 (UTC+8)

