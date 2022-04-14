SuperVerse (SUPER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SuperVerse (SUPER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SuperVerse (SUPER) Informasjon SuperVerse is a unified Web3 ecosystem connecting gaming, DeFi, and AI under a single interoperable protocol. Its native token, $SUPER, powers transactions, governance, and access to immersive games, AI-powered tools, and liquidity infrastructure such as Blackhole DEX. Designed for real utility across multiple chains, $SUPER enables staking, protocol buybacks, and sustainable yield while supporting a growing suite of decentralized applications. Offisiell nettside: https://superverse.co/ Teknisk dokument: https://docs.superverse.co/ Kjøp SUPER nå!

SuperVerse (SUPER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SuperVerse (SUPER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 337.15M $ 337.15M $ 337.15M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 628.41M $ 628.41M $ 628.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 536.50M $ 536.50M $ 536.50M All-time high: $ 4.74 $ 4.74 $ 4.74 All-Time Low: $ 0.070397 $ 0.070397 $ 0.070397 Nåværende pris: $ 0.53643 $ 0.53643 $ 0.53643 Lær mer om SuperVerse (SUPER) pris

SuperVerse (SUPER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SuperVerse (SUPER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUPER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUPER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUPERs tokenomics, kan du utforske SUPER tokenets livepris!

SUPER prisforutsigelse Vil du vite hvor SUPER kan være på vei? Vår SUPER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUPER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!