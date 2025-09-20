SuperVerse (SUPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.589446 $ 0.589446 $ 0.589446 24 timer lav $ 0.614152 $ 0.614152 $ 0.614152 24 timer høy 24 timer lav $ 0.589446$ 0.589446 $ 0.589446 24 timer høy $ 0.614152$ 0.614152 $ 0.614152 All Time High $ 4.74$ 4.74 $ 4.74 Laveste pris $ 0.070397$ 0.070397 $ 0.070397 Prisendring (1H) -0.52% Prisendring (1D) -3.78% Prisendring (7D) -3.47% Prisendring (7D) -3.47%

SuperVerse (SUPER) sanntidsprisen er $0.589666. I løpet av de siste 24 timene har SUPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.589446 og et toppnivå på $ 0.614152, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUPER er $ 4.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.070397.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUPER endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, -3.78% over 24 timer og -3.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SuperVerse (SUPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 370.55M$ 370.55M $ 370.55M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 589.66M$ 589.66M $ 589.66M Opplagsforsyning 628.41M 628.41M 628.41M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SuperVerse er $ 370.55M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUPER er 628.41M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 589.66M.