SUPAH (SUPH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00160308 24 timer høy $ 0.00169556 All Time High $ 0.01082953 Laveste pris $ 0.00126367 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -4.29% Prisendring (7D) -32.64%

SUPAH (SUPH) sanntidsprisen er $0.00161191. I løpet av de siste 24 timene har SUPH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00160308 og et toppnivå på $ 0.00169556, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUPH er $ 0.01082953, mens den rekordlave prisen er $ 0.00126367.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUPH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -4.29% over 24 timer og -32.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUPAH (SUPH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.85K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.85K Opplagsforsyning 21.00M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SUPAH er $ 33.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUPH er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.85K.