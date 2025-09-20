Sturdy (SN10) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 24 timer lav $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 24 timer høy 24 timer lav $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 24 timer høy $ 2.64$ 2.64 $ 2.64 All Time High $ 9.28$ 9.28 $ 9.28 Laveste pris $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Prisendring (1H) -0.38% Prisendring (1D) -3.43% Prisendring (7D) -6.09% Prisendring (7D) -6.09%

Sturdy (SN10) sanntidsprisen er $2.5. I løpet av de siste 24 timene har SN10 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.5 og et toppnivå på $ 2.64, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN10 er $ 9.28, mens den rekordlave prisen er $ 2.35.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN10 endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -3.43% over 24 timer og -6.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sturdy (SN10) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M Opplagsforsyning 2.68M 2.68M 2.68M Total forsyning 2,683,959.340252453 2,683,959.340252453 2,683,959.340252453

Nåværende markedsverdi på Sturdy er $ 6.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN10 er 2.68M, med en total tilgang på 2683959.340252453. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.73M.