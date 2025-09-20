Strong (STRONG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 24 timer lav $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 24 timer høy 24 timer lav $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 24 timer høy $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 All Time High $ 1,217.44$ 1,217.44 $ 1,217.44 Laveste pris $ 0.056894$ 0.056894 $ 0.056894 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -1.37% Prisendring (7D) -5.22% Prisendring (7D) -5.22%

Strong (STRONG) sanntidsprisen er $1.75. I løpet av de siste 24 timene har STRONG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.73 og et toppnivå på $ 1.8, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STRONG er $ 1,217.44, mens den rekordlave prisen er $ 0.056894.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STRONG endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -1.37% over 24 timer og -5.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Strong (STRONG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 699.66K$ 699.66K $ 699.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 925.52K$ 925.52K $ 925.52K Opplagsforsyning 399.82K 399.82K 399.82K Total forsyning 528,886.0991521602 528,886.0991521602 528,886.0991521602

Nåværende markedsverdi på Strong er $ 699.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STRONG er 399.82K, med en total tilgang på 528886.0991521602. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 925.52K.