StormX (STMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00010173 $ 0.00010173 $ 0.00010173 24 timer lav $ 0.00011383 $ 0.00011383 $ 0.00011383 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00010173$ 0.00010173 $ 0.00010173 24 timer høy $ 0.00011383$ 0.00011383 $ 0.00011383 All Time High $ 0.165032$ 0.165032 $ 0.165032 Laveste pris $ 0.00008419$ 0.00008419 $ 0.00008419 Prisendring (1H) -1.49% Prisendring (1D) -1.83% Prisendring (7D) -4.55% Prisendring (7D) -4.55%

StormX (STMX) sanntidsprisen er $0.00010405. I løpet av de siste 24 timene har STMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010173 og et toppnivå på $ 0.00011383, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STMX er $ 0.165032, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008419.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STMX endret seg med -1.49% i løpet av den siste timen, -1.83% over 24 timer og -4.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StormX (STMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Opplagsforsyning 11.00B 11.00B 11.00B Total forsyning 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på StormX er $ 1.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STMX er 11.00B, med en total tilgang på 12500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.30M.