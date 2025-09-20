Storb (SN26) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.18 24 timer høy $ 1.32 All Time High $ 1.7 Laveste pris $ 0.683804 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) -9.82% Prisendring (7D) -14.73%

Storb (SN26) sanntidsprisen er $1.19. I løpet av de siste 24 timene har SN26 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.18 og et toppnivå på $ 1.32, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN26 er $ 1.7, mens den rekordlave prisen er $ 0.683804.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN26 endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -9.82% over 24 timer og -14.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Storb (SN26) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.90M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.90M Opplagsforsyning 2.45M Total forsyning 2,447,487.889380362

Nåværende markedsverdi på Storb er $ 2.90M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN26 er 2.45M, med en total tilgang på 2447487.889380362. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.90M.