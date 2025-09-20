Dagens staring robot livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SONNY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SONNY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens staring robot livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SONNY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SONNY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:12:04 (UTC+8)

staring robot (SONNY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00444034
$ 0.00444034$ 0.00444034

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

-1.91%

-19.89%

-19.89%

staring robot (SONNY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SONNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SONNY er $ 0.00444034, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SONNY endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -1.91% over 24 timer og -19.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

staring robot (SONNY) Markedsinformasjon

$ 80.17K
$ 80.17K$ 80.17K

--
----

$ 80.17K
$ 80.17K$ 80.17K

999.24M
999.24M 999.24M

999,236,395.493855
999,236,395.493855 999,236,395.493855

Nåværende markedsverdi på staring robot er $ 80.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SONNY er 999.24M, med en total tilgang på 999236395.493855. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.17K.

staring robot (SONNY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på staring robot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på staring robot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på staring robot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på staring robot til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.91%
30 dager$ 0-63.91%
60 dager$ 0+13.34%
90 dager$ 0--

Hva er staring robot (SONNY)

Sonny is the friendly face of Web3 on the fast, scalable Solana blockchain, designed for those who believe in a future where humans and technology can thrive together. Whether you're a die-hard sci-fi fan, a crypto enthusiast, or someone who simply loves a great community, Sonny offers something unique: 🌌 Join the Story: With Sonny, you’re not just buying a coin; you're part of a narrative that combines AI, community spirit, and blockchain innovation. 🚀 Fast and Scalable: Built on Solana, Sonny transactions are lightning-fast and low-cost, making it easy to join, trade, and interact without the hassle. 🤖 Sci-Fi Nostalgia Meets Crypto Fun: Sonny brings together fans of futuristic tech and internet culture for a thrilling ride. With each buy, you’re joining a legion of supporters who see a fun future with technology at its core. 💬 Community-Driven: Sonny’s community is a blend of meme lovers, movie buffs, and tech optimists. Together, we’re creating a welcoming space where people can connect, laugh, and share. So if you're ready for a memecoin that’s more than just a trend, dive into Sonny and be part of something exciting, unpredictable, and undeniably unique. After all, in a world of rigid code, Sonny reminds us that a little rebellion—and a lot of fun—can go a long way.

staring robot (SONNY) Ressurs

Offisiell nettside

staring robot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil staring robot (SONNY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine staring robot (SONNY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for staring robot.

Sjekk staring robotprisprognosen nå!

SONNY til lokale valutaer

staring robot (SONNY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak staring robot (SONNY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SONNY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om staring robot (SONNY)

Hvor mye er staring robot (SONNY) verdt i dag?
Live SONNY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SONNY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SONNY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for staring robot?
Markedsverdien for SONNY er $ 80.17K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SONNY?
Den sirkulerende forsyningen av SONNY er 999.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSONNY ?
SONNY oppnådde en ATH-pris på 0.00444034 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SONNY?
SONNY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SONNY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SONNY er -- USD.
Vil SONNY gå høyere i år?
SONNY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SONNY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.