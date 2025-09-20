staring robot (SONNY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00444034$ 0.00444034 $ 0.00444034 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -1.91% Prisendring (7D) -19.89% Prisendring (7D) -19.89%

staring robot (SONNY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SONNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SONNY er $ 0.00444034, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SONNY endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -1.91% over 24 timer og -19.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

staring robot (SONNY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 80.17K$ 80.17K $ 80.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.17K$ 80.17K $ 80.17K Opplagsforsyning 999.24M 999.24M 999.24M Total forsyning 999,236,395.493855 999,236,395.493855 999,236,395.493855

Nåværende markedsverdi på staring robot er $ 80.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SONNY er 999.24M, med en total tilgang på 999236395.493855. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.17K.