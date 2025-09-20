Spectra (SPECTRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01962189 24 timer høy $ 0.02023588 All Time High $ 0.236486 Laveste pris $ 0.01432001 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -1.86% Prisendring (7D) -12.55%

Spectra (SPECTRA) sanntidsprisen er $0.01983517. I løpet av de siste 24 timene har SPECTRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01962189 og et toppnivå på $ 0.02023588, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPECTRA er $ 0.236486, mens den rekordlave prisen er $ 0.01432001.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPECTRA endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -12.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spectra (SPECTRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.77M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.72M Opplagsforsyning 442.28M Total forsyning 691,445,336.076358

Nåværende markedsverdi på Spectra er $ 8.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPECTRA er 442.28M, med en total tilgang på 691445336.076358. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.72M.