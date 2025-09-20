Dagens Space livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $SPACE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $SPACE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Space livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $SPACE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $SPACE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Space ($SPACE) Prisinformasjon (USD)

Space ($SPACE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $SPACE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $SPACE er $ 0.00455448, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $SPACE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Space ($SPACE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Space er $ 23.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $SPACE er 984.00M, med en total tilgang på 983999998.6. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.80K.

Space ($SPACE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Space til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Space til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Space til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Space til USD ble $ 0.

Hva er Space ($SPACE)

Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater.

Space ($SPACE) Ressurs

Space Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Space ($SPACE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Space ($SPACE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Space.

Space ($SPACE) tokenomics

Folk spør også: Andre spørsmål om Space ($SPACE)

Hvor mye er Space ($SPACE) verdt i dag?
Live $SPACE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $SPACE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $SPACE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Space?
Markedsverdien for $SPACE er $ 23.80K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $SPACE?
Den sirkulerende forsyningen av $SPACE er 984.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$SPACE ?
$SPACE oppnådde en ATH-pris på 0.00455448 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $SPACE?
$SPACE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $SPACE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $SPACE er -- USD.
Vil $SPACE gå høyere i år?
$SPACE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $SPACE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Space ($SPACE) Viktige bransjeoppdateringer

09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.