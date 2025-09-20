Solmax (SOLMAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.060296 24 timer lav $ 0.06878 24 timer høy All Time High $ 9.66 Laveste pris $ 0.03384117 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.28% Prisendring (7D) -46.05%

Solmax (SOLMAX) sanntidsprisen er $0.068383. I løpet av de siste 24 timene har SOLMAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.060296 og et toppnivå på $ 0.06878, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLMAX er $ 9.66, mens den rekordlave prisen er $ 0.03384117.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLMAX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og -46.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solmax (SOLMAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.48K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.48K Opplagsforsyning 299.55K Total forsyning 299,551.844727

Nåværende markedsverdi på Solmax er $ 20.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLMAX er 299.55K, med en total tilgang på 299551.844727. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.48K.