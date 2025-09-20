SOCKS (SOCKS) Prisinformasjon (USD)

SOCKS (SOCKS) sanntidsprisen er $0.00005613. I løpet av de siste 24 timene har SOCKS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005541 og et toppnivå på $ 0.00005764, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOCKS er $ 0.00427611, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003117.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOCKS endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.09% over 24 timer og -2.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOCKS (SOCKS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på SOCKS er $ 55.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOCKS er 988.60M, med en total tilgang på 988597672.625329. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.49K.