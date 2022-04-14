SNPad (SNPAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SNPad (SNPAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SNPad (SNPAD) Informasjon SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions. Offisiell nettside: https://snpad.snp.network Teknisk dokument: https://snpad.snp.network/docs/paper.pdf Kjøp SNPAD nå!

SNPad (SNPAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SNPad (SNPAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Total forsyning: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M Sirkulerende forsyning: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M All-time high: $ 0.051834 $ 0.051834 $ 0.051834 All-Time Low: $ 0.01018394 $ 0.01018394 $ 0.01018394 Nåværende pris: $ 0.01225408 $ 0.01225408 $ 0.01225408 Lær mer om SNPad (SNPAD) pris

SNPad (SNPAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SNPad (SNPAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNPAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNPAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNPADs tokenomics, kan du utforske SNPAD tokenets livepris!

