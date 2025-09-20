Dagens SNPad livepris er 0.01272792 USD. Spor prisoppdateringer for SNPAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNPAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SNPad livepris er 0.01272792 USD. Spor prisoppdateringer for SNPAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNPAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:52:47 (UTC+8)

SNPad (SNPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-1.10%

+9.07%

-11.04%

-11.04%

SNPad (SNPAD) sanntidsprisen er $0.01272792. I løpet av de siste 24 timene har SNPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01110896 og et toppnivå på $ 0.01337356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNPAD er $ 0.051834, mens den rekordlave prisen er $ 0.01018394.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNPAD endret seg med -1.10% i løpet av den siste timen, +9.07% over 24 timer og -11.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SNPad (SNPAD) Markedsinformasjon

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

--
----

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

280.00M
280.00M 280.00M

280,000,000.0
280,000,000.0 280,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SNPad er $ 3.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNPAD er 280.00M, med en total tilgang på 280000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.56M.

SNPad (SNPAD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SNPad til USD ble $ +0.00105884.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SNPad til USD ble $ -0.0009415949.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SNPad til USD ble $ -0.0019809747.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SNPad til USD ble $ +0.000482059494380514.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00105884+9.07%
30 dager$ -0.0009415949-7.39%
60 dager$ -0.0019809747-15.56%
90 dager$ +0.000482059494380514+3.94%

Hva er SNPad (SNPAD)

SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions.

SNPad (SNPAD) Ressurs

SNPad Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SNPad (SNPAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SNPad (SNPAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SNPad.

Sjekk SNPadprisprognosen nå!

SNPAD til lokale valutaer

SNPad (SNPAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SNPad (SNPAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SNPAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SNPad (SNPAD)

Hvor mye er SNPad (SNPAD) verdt i dag?
Live SNPAD prisen i USD er 0.01272792 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SNPAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SNPAD til USD er $ 0.01272792. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SNPad?
Markedsverdien for SNPAD er $ 3.56M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SNPAD?
Den sirkulerende forsyningen av SNPAD er 280.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSNPAD ?
SNPAD oppnådde en ATH-pris på 0.051834 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SNPAD?
SNPAD så en ATL-pris på 0.01018394 USD.
Hva er handelsvolumet til SNPAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SNPAD er -- USD.
Vil SNPAD gå høyere i år?
SNPAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SNPAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
SNPad (SNPAD) Viktige bransjeoppdateringer

