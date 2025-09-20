SNPad (SNPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01110896 $ 0.01110896 $ 0.01110896 24 timer lav $ 0.01337356 $ 0.01337356 $ 0.01337356 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01110896$ 0.01110896 $ 0.01110896 24 timer høy $ 0.01337356$ 0.01337356 $ 0.01337356 All Time High $ 0.051834$ 0.051834 $ 0.051834 Laveste pris $ 0.01018394$ 0.01018394 $ 0.01018394 Prisendring (1H) -1.10% Prisendring (1D) +9.07% Prisendring (7D) -11.04% Prisendring (7D) -11.04%

SNPad (SNPAD) sanntidsprisen er $0.01272792. I løpet av de siste 24 timene har SNPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01110896 og et toppnivå på $ 0.01337356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNPAD er $ 0.051834, mens den rekordlave prisen er $ 0.01018394.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNPAD endret seg med -1.10% i løpet av den siste timen, +9.07% over 24 timer og -11.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SNPad (SNPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Opplagsforsyning 280.00M 280.00M 280.00M Total forsyning 280,000,000.0 280,000,000.0 280,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SNPad er $ 3.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNPAD er 280.00M, med en total tilgang på 280000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.56M.