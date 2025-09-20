Smoothy (SMTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00173041 $ 0.00173041 $ 0.00173041 24 timer lav $ 0.00174663 $ 0.00174663 $ 0.00174663 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00173041$ 0.00173041 $ 0.00173041 24 timer høy $ 0.00174663$ 0.00174663 $ 0.00174663 All Time High $ 3.63$ 3.63 $ 3.63 Laveste pris $ 0.00147986$ 0.00147986 $ 0.00147986 Prisendring (1H) -0.69% Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) -0.30% Prisendring (7D) -0.30%

Smoothy (SMTY) sanntidsprisen er $0.00173249. I løpet av de siste 24 timene har SMTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00173041 og et toppnivå på $ 0.00174663, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMTY er $ 3.63, mens den rekordlave prisen er $ 0.00147986.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMTY endret seg med -0.69% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -0.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smoothy (SMTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 159.64K$ 159.64K $ 159.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 174.55K$ 174.55K $ 174.55K Opplagsforsyning 91.46M 91.46M 91.46M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Smoothy er $ 159.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMTY er 91.46M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 174.55K.