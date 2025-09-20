SIZE (SIZE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02052368$ 0.02052368 $ 0.02052368 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -1.49% Prisendring (7D) -1.09% Prisendring (7D) -1.09%

SIZE (SIZE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SIZE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIZE er $ 0.02052368, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIZE endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -1.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SIZE (SIZE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 210.98K$ 210.98K $ 210.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 210.98K$ 210.98K $ 210.98K Opplagsforsyning 973.19M 973.19M 973.19M Total forsyning 973,191,928.002363 973,191,928.002363 973,191,928.002363

Nåværende markedsverdi på SIZE er $ 210.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIZE er 973.19M, med en total tilgang på 973191928.002363. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 210.98K.