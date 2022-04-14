Sillycat (SILLYCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sillycat (SILLYCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sillycat (SILLYCAT) Informasjon Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm. SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain. SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem. With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town. Offisiell nettside: https://silly-cat.com/ Kjøp SILLYCAT nå!

Sillycat (SILLYCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sillycat (SILLYCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.97K $ 29.97K $ 29.97K Total forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Sirkulerende forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.97K $ 29.97K $ 29.97K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Sillycat (SILLYCAT) pris

Sillycat (SILLYCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sillycat (SILLYCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SILLYCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SILLYCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SILLYCATs tokenomics, kan du utforske SILLYCAT tokenets livepris!

