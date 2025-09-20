Shrimp Paste (SHRIMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00315041$ 0.00315041 $ 0.00315041 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -2.28% Prisendring (7D) -14.57% Prisendring (7D) -14.57%

Shrimp Paste (SHRIMP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHRIMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHRIMP er $ 0.00315041, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHRIMP endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -2.28% over 24 timer og -14.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shrimp Paste (SHRIMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 83.95K$ 83.95K $ 83.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.95K$ 83.95K $ 83.95K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,102.0 999,999,102.0 999,999,102.0

Nåværende markedsverdi på Shrimp Paste er $ 83.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHRIMP er 1000.00M, med en total tilgang på 999999102.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.95K.