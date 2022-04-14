Shift AI (SHIFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shift AI (SHIFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shift AI (SHIFT) Informasjon Shift AI: Redefining Portfolio Management We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. Core Idea This AI agent is your personal assistant, enabling seamless portfolio management, multi-chain trading, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. By combining real-time insights, automation, and open-source accessibility, we empower users to redefine blockchain interactions. Key Features Portfolio Management with AI: Connect your Solana wallet, execute trades, track holdings, and analyze performance with simple commands. Detailed Portfolio Insights and Updates: Access performance metrics, historical trends, and allocation analysis for every coin you hold. Multi-Chain Trading and Integration: Trade across multiple blockchains by bridging assets with Wormhole technology. Simplified Bridging: Automate bridging of assets from other blockchains to Solana, for seamless multi-chain interactions. Offisiell nettside: https://deployshift.xyz/ Kjøp SHIFT nå!

Shift AI (SHIFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shift AI (SHIFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.68K $ 36.68K $ 36.68K Total forsyning: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Sirkulerende forsyning: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.68K $ 36.68K $ 36.68K All-time high: $ 0.0084991 $ 0.0084991 $ 0.0084991 All-Time Low: $ 0.00002873 $ 0.00002873 $ 0.00002873 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Shift AI (SHIFT) pris

Shift AI (SHIFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shift AI (SHIFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIFTs tokenomics, kan du utforske SHIFT tokenets livepris!

SHIFT prisforutsigelse Vil du vite hvor SHIFT kan være på vei? Vår SHIFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHIFT tokenets prisforutsigelse nå!

