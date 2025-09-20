Dagens Shadow Liquid Staking Token livepris er 17.19 USD. Spor prisoppdateringer for X33 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk X33 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Shadow Liquid Staking Token livepris er 17.19 USD. Spor prisoppdateringer for X33 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk X33 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Shadow Liquid Staking Token Pris (X33)

1 X33 til USD livepris:

$17.15
$17.15$17.15
-13.30%1D
Shadow Liquid Staking Token (X33) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:33:46 (UTC+8)

Shadow Liquid Staking Token (X33) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 17.06
$ 17.06$ 17.06
24 timer lav
$ 19.79
$ 19.79$ 19.79
24 timer høy

$ 17.06
$ 17.06$ 17.06

$ 19.79
$ 19.79$ 19.79

$ 133.6
$ 133.6$ 133.6

$ 15.08
$ 15.08$ 15.08

+0.27%

-13.12%

-13.77%

-13.77%

Shadow Liquid Staking Token (X33) sanntidsprisen er $17.19. I løpet av de siste 24 timene har X33 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 17.06 og et toppnivå på $ 19.79, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til X33 er $ 133.6, mens den rekordlave prisen er $ 15.08.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har X33 endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -13.12% over 24 timer og -13.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shadow Liquid Staking Token (X33) Markedsinformasjon

$ 10.50M
$ 10.50M$ 10.50M

--
----

$ 10.50M
$ 10.50M$ 10.50M

614.37K
614.37K 614.37K

614,374.0802616006
614,374.0802616006 614,374.0802616006

Nåværende markedsverdi på Shadow Liquid Staking Token er $ 10.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på X33 er 614.37K, med en total tilgang på 614374.0802616006. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.50M.

Shadow Liquid Staking Token (X33) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Shadow Liquid Staking Token til USD ble $ -2.59622892161053.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Shadow Liquid Staking Token til USD ble $ -5.3567873370.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Shadow Liquid Staking Token til USD ble $ -9.5807347650.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Shadow Liquid Staking Token til USD ble $ -3.154819843149928.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -2.59622892161053-13.12%
30 dager$ -5.3567873370-31.16%
60 dager$ -9.5807347650-55.73%
90 dager$ -3.154819843149928-15.50%

Hva er Shadow Liquid Staking Token (X33)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Shadow Liquid Staking Token (X33) Ressurs

Offisiell nettside

Shadow Liquid Staking Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shadow Liquid Staking Token (X33) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shadow Liquid Staking Token (X33) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shadow Liquid Staking Token.

Sjekk Shadow Liquid Staking Tokenprisprognosen nå!

X33 til lokale valutaer

Shadow Liquid Staking Token (X33) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shadow Liquid Staking Token (X33) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om X33 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Shadow Liquid Staking Token (X33)

Hvor mye er Shadow Liquid Staking Token (X33) verdt i dag?
Live X33 prisen i USD er 17.19 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende X33-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på X33 til USD er $ 17.19. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shadow Liquid Staking Token?
Markedsverdien for X33 er $ 10.50M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av X33?
Den sirkulerende forsyningen av X33 er 614.37K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forX33 ?
X33 oppnådde en ATH-pris på 133.6 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på X33?
X33 så en ATL-pris på 15.08 USD.
Hva er handelsvolumet til X33?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for X33 er -- USD.
Vil X33 gå høyere i år?
X33 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut X33 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:33:46 (UTC+8)

Shadow Liquid Staking Token (X33) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.