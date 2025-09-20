Shadow Liquid Staking Token (X33) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 17.06 24 timer lav $ 19.79 24 timer høy All Time High $ 133.6 Laveste pris $ 15.08 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) -13.12% Prisendring (7D) -13.77%

Shadow Liquid Staking Token (X33) sanntidsprisen er $17.19. I løpet av de siste 24 timene har X33 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 17.06 og et toppnivå på $ 19.79, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til X33 er $ 133.6, mens den rekordlave prisen er $ 15.08.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har X33 endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -13.12% over 24 timer og -13.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shadow Liquid Staking Token (X33) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.50M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.50M Opplagsforsyning 614.37K Total forsyning 614,374.0802616006

Nåværende markedsverdi på Shadow Liquid Staking Token er $ 10.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på X33 er 614.37K, med en total tilgang på 614374.0802616006. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.50M.