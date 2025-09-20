Dagens Sentinel livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for P2P til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk P2P pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sentinel livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for P2P til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk P2P pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sentinel Pris (P2P)

1 P2P til USD livepris:

$0.00020298
$0.00020298$0.00020298
-15.20%1D
Sentinel (P2P) Live prisdiagram
Sentinel (P2P) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.050557
$ 0.050557$ 0.050557

$ 0
$ 0$ 0

-1.17%

-15.23%

-23.57%

-23.57%

Sentinel (P2P) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har P2P blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til P2P er $ 0.050557, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har P2P endret seg med -1.17% i løpet av den siste timen, -15.23% over 24 timer og -23.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sentinel (P2P) Markedsinformasjon

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

--
----

$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M

23.27B
23.27B 23.27B

32,728,294,889.0
32,728,294,889.0 32,728,294,889.0

Nåværende markedsverdi på Sentinel er $ 4.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på P2P er 23.27B, med en total tilgang på 32728294889.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.62M.

Sentinel (P2P) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Sentinel til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sentinel til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sentinel til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sentinel til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-15.23%
30 dager$ 0-34.25%
60 dager$ 0-26.75%
90 dager$ 0--

Hva er Sentinel (P2P)

Secure and decentralized VPN for the blockchain age. A modern VPN backed by blockchain anonymity and security. Share & monetize your unused bandwidth and earn Sentinel tokens.

Sentinel (P2P) Ressurs

Sentinel Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sentinel (P2P) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sentinel (P2P) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sentinel.

Sentinel (P2P) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sentinel (P2P) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om P2P tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sentinel (P2P)

Hvor mye er Sentinel (P2P) verdt i dag?
Live P2P prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende P2P-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på P2P til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sentinel?
Markedsverdien for P2P er $ 4.70M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av P2P?
Den sirkulerende forsyningen av P2P er 23.27B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forP2P ?
P2P oppnådde en ATH-pris på 0.050557 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på P2P?
P2P så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til P2P?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for P2P er -- USD.
Vil P2P gå høyere i år?
P2P kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut P2P prisprognosen for en mer grundig analyse.
Sentinel (P2P) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

