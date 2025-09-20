Sentinel (P2P) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.050557$ 0.050557 $ 0.050557 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.17% Prisendring (1D) -15.23% Prisendring (7D) -23.57% Prisendring (7D) -23.57%

Sentinel (P2P) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har P2P blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til P2P er $ 0.050557, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har P2P endret seg med -1.17% i løpet av den siste timen, -15.23% over 24 timer og -23.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sentinel (P2P) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M Opplagsforsyning 23.27B 23.27B 23.27B Total forsyning 32,728,294,889.0 32,728,294,889.0 32,728,294,889.0

Nåværende markedsverdi på Sentinel er $ 4.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på P2P er 23.27B, med en total tilgang på 32728294889.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.62M.