Sentinel (P2P) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sentinel (P2P), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sentinel (P2P) Informasjon Secure and decentralized VPN for the blockchain age. A modern VPN backed by blockchain anonymity and security. Share & monetize your unused bandwidth and earn Sentinel tokens. Offisiell nettside: https://sentinel.co Kjøp P2P nå!

Sentinel (P2P) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sentinel (P2P), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Total forsyning: $ 32.75B $ 32.75B $ 32.75B Sirkulerende forsyning: $ 23.29B $ 23.29B $ 23.29B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.97M $ 6.97M $ 6.97M All-time high: $ 0.050557 $ 0.050557 $ 0.050557 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0002129 $ 0.0002129 $ 0.0002129 Lær mer om Sentinel (P2P) pris

Sentinel (P2P) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sentinel (P2P) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet P2P tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange P2P tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår P2Ps tokenomics, kan du utforske P2P tokenets livepris!

P2P prisforutsigelse Vil du vite hvor P2P kan være på vei? Vår P2P prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se P2P tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!