Schrodi (SCHRODI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00263406 $ 0.00263406 $ 0.00263406 24 timer lav $ 0.00276215 $ 0.00276215 $ 0.00276215 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00263406$ 0.00263406 $ 0.00263406 24 timer høy $ 0.00276215$ 0.00276215 $ 0.00276215 All Time High $ 0.00615252$ 0.00615252 $ 0.00615252 Laveste pris $ 0.00104247$ 0.00104247 $ 0.00104247 Prisendring (1H) -0.57% Prisendring (1D) +0.49% Prisendring (7D) -1.50% Prisendring (7D) -1.50%

Schrodi (SCHRODI) sanntidsprisen er $0.00274045. I løpet av de siste 24 timene har SCHRODI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00263406 og et toppnivå på $ 0.00276215, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCHRODI er $ 0.00615252, mens den rekordlave prisen er $ 0.00104247.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCHRODI endret seg med -0.57% i løpet av den siste timen, +0.49% over 24 timer og -1.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Schrodi (SCHRODI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 273.97K$ 273.97K $ 273.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 273.97K$ 273.97K $ 273.97K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Schrodi er $ 273.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCHRODI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 273.97K.