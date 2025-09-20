Dagens Schrodi livepris er 0.00274045 USD. Spor prisoppdateringer for SCHRODI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCHRODI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Schrodi livepris er 0.00274045 USD. Spor prisoppdateringer for SCHRODI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCHRODI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Schrodi Logo

Schrodi Pris (SCHRODI)

Ikke oppført

1 SCHRODI til USD livepris:

$0.00274045
$0.00274045
+0.40%1D
mexc
USD
Schrodi (SCHRODI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:47:22 (UTC+8)

Schrodi (SCHRODI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00263406
$ 0.00263406
24 timer lav
$ 0.00276215
$ 0.00276215
24 timer høy

$ 0.00263406
$ 0.00263406

$ 0.00276215
$ 0.00276215

$ 0.00615252
$ 0.00615252

$ 0.00104247
$ 0.00104247

-0.57%

+0.49%

-1.50%

-1.50%

Schrodi (SCHRODI) sanntidsprisen er $0.00274045. I løpet av de siste 24 timene har SCHRODI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00263406 og et toppnivå på $ 0.00276215, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCHRODI er $ 0.00615252, mens den rekordlave prisen er $ 0.00104247.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCHRODI endret seg med -0.57% i løpet av den siste timen, +0.49% over 24 timer og -1.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Schrodi (SCHRODI) Markedsinformasjon

$ 273.97K
$ 273.97K

--
--

$ 273.97K
$ 273.97K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Schrodi er $ 273.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCHRODI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 273.97K.

Schrodi (SCHRODI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Schrodi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Schrodi til USD ble $ -0.0000393133.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Schrodi til USD ble $ +0.0004771213.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Schrodi til USD ble $ +0.0010384509685150388.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.49%
30 dager$ -0.0000393133-1.43%
60 dager$ +0.0004771213+17.41%
90 dager$ +0.0010384509685150388+61.01%

Hva er Schrodi (SCHRODI)

A memetoken on Ethereum and Arbitrum which celebrates the theory of quantum superposition made famous by the Schrodinger's Cat thought experiment.

Schrodi (SCHRODI) Ressurs

Offisiell nettside

Schrodi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Schrodi (SCHRODI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Schrodi (SCHRODI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Schrodi.

Sjekk Schrodiprisprognosen nå!

SCHRODI til lokale valutaer

Schrodi (SCHRODI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Schrodi (SCHRODI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCHRODI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Schrodi (SCHRODI)

Hvor mye er Schrodi (SCHRODI) verdt i dag?
Live SCHRODI prisen i USD er 0.00274045 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCHRODI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCHRODI til USD er $ 0.00274045. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Schrodi?
Markedsverdien for SCHRODI er $ 273.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCHRODI?
Den sirkulerende forsyningen av SCHRODI er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCHRODI ?
SCHRODI oppnådde en ATH-pris på 0.00615252 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCHRODI?
SCHRODI så en ATL-pris på 0.00104247 USD.
Hva er handelsvolumet til SCHRODI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCHRODI er -- USD.
Vil SCHRODI gå høyere i år?
SCHRODI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCHRODI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:47:22 (UTC+8)

