SCHIZO pris i dag

Sanntids SCHIZO (SCHIZO) pris i dag er $ 0.00007744, med en 4.01% endring de siste 24 timene. Nåværende SCHIZO til USD konverteringssats er $ 0.00007744 per SCHIZO.

SCHIZO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 77,212, med en sirkulerende forsyning på 999.99M SCHIZO. I løpet av de siste 24 timene SCHIZO har den blitt handlet mellom $ 0.00007383(laveste) og $ 0.00007799 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00370351, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001972.

Kortsiktig har SCHIZO beveget seg +0.74% i løpet av den siste timen og -12.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SCHIZO (SCHIZO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.21K$ 77.21K $ 77.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 77.21K$ 77.21K $ 77.21K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

