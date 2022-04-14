Rupiah Token (IDRT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rupiah Token (IDRT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rupiah Token (IDRT) Informasjon Rupiah Token (IDRT) is the first and most adopted Indonesian Rupiah stablecoin that is fully collateralized 1:1 by Rupiah (IDR) fiat currency. Each IDRT is backed by equivalent amount of Fiat Rupiah in Indonesian bank account, and can be redeemed for Fiat through our platform. Our mission is to boost the acceptance of Indonesian Rupiah worldwide and help to produce a more inclusive and open financial system. Offisiell nettside: https://rupiahtoken.com Kjøp IDRT nå!

Rupiah Token (IDRT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rupiah Token (IDRT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.42M $ 10.42M $ 10.42M Total forsyning: $ 173.86B $ 173.86B $ 173.86B Sirkulerende forsyning: $ 173.86B $ 173.86B $ 173.86B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.42M $ 10.42M $ 10.42M All-time high: $ 0.00026862 $ 0.00026862 $ 0.00026862 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Rupiah Token (IDRT) pris

Rupiah Token (IDRT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rupiah Token (IDRT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IDRT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IDRT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IDRTs tokenomics, kan du utforske IDRT tokenets livepris!

