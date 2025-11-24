ROY pris i dag

Sanntids ROY (ROY) pris i dag er $ 0.0013458, med en 35.18% endring de siste 24 timene. Nåværende ROY til USD konverteringssats er $ 0.0013458 per ROY.

ROY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,352,738, med en sirkulerende forsyning på 999.99M ROY. I løpet av de siste 24 timene ROY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0.00136638 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00608046, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ROY beveget seg -0.43% i løpet av den siste timen og +11.16% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ROY (ROY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,990,632.133387 999,990,632.133387 999,990,632.133387

Nåværende markedsverdi på ROY er $ 1.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROY er 999.99M, med en total tilgang på 999990632.133387. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.35M.