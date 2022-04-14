Ropirito (ROPIRITO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ropirito (ROPIRITO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ropirito (ROPIRITO) Informasjon ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/CtaVq7fp5xwYFenGQypqdK97LJhTD72GgRsY8e4Npump Kjøp ROPIRITO nå!

Ropirito (ROPIRITO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ropirito (ROPIRITO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.12K $ 65.12K $ 65.12K Total forsyning: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Sirkulerende forsyning: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.12K $ 65.12K $ 65.12K All-time high: $ 0.02334535 $ 0.02334535 $ 0.02334535 All-Time Low: $ 0.00004826 $ 0.00004826 $ 0.00004826 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ropirito (ROPIRITO) pris

Ropirito (ROPIRITO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ropirito (ROPIRITO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROPIRITO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROPIRITO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROPIRITOs tokenomics, kan du utforske ROPIRITO tokenets livepris!

ROPIRITO prisforutsigelse Vil du vite hvor ROPIRITO kan være på vei? Vår ROPIRITO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROPIRITO tokenets prisforutsigelse nå!

