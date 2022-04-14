ROFLcopter ($ROFL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ROFLcopter ($ROFL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ROFLcopter ($ROFL) Informasjon One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!! Offisiell nettside: https://www.roflcopter.meme Kjøp $ROFL nå!

ROFLcopter ($ROFL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ROFLcopter ($ROFL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.18K $ 17.18K $ 17.18K Total forsyning: $ 582.05M $ 582.05M $ 582.05M Sirkulerende forsyning: $ 582.05M $ 582.05M $ 582.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.18K $ 17.18K $ 17.18K All-time high: $ 0.01082774 $ 0.01082774 $ 0.01082774 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ROFLcopter ($ROFL) pris

ROFLcopter ($ROFL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ROFLcopter ($ROFL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $ROFL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $ROFL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $ROFLs tokenomics, kan du utforske $ROFL tokenets livepris!

$ROFL prisforutsigelse Vil du vite hvor $ROFL kan være på vei? Vår $ROFL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $ROFL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!