Rintaro (RINTARO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00000147$ 0.00000147 $ 0.00000147 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.42% Prisendring (7D) -4.42%

Rintaro (RINTARO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RINTARO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RINTARO er $ 0.00000147, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RINTARO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rintaro (RINTARO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rintaro er $ 25.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RINTARO er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.97K.