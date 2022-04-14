Retardmaxxing (RETARDMAXX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Retardmaxxing (RETARDMAXX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Retardmaxxing (RETARDMAXX) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1935591763319943532 Kjøp RETARDMAXX nå!

Retardmaxxing (RETARDMAXX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Retardmaxxing (RETARDMAXX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 119.56K $ 119.56K $ 119.56K Total forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Sirkulerende forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 119.56K $ 119.56K $ 119.56K All-time high: $ 0.00188142 $ 0.00188142 $ 0.00188142 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011959 $ 0.00011959 $ 0.00011959 Lær mer om Retardmaxxing (RETARDMAXX) pris

Retardmaxxing (RETARDMAXX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Retardmaxxing (RETARDMAXX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RETARDMAXX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RETARDMAXX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RETARDMAXXs tokenomics, kan du utforske RETARDMAXX tokenets livepris!

RETARDMAXX prisforutsigelse Vil du vite hvor RETARDMAXX kan være på vei? Vår RETARDMAXX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RETARDMAXX tokenets prisforutsigelse nå!

