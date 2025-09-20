Retardmaxxing (RETARDMAXX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00013153 $ 0.00013153 $ 0.00013153 24 timer lav $ 0.0001394 $ 0.0001394 $ 0.0001394 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00013153$ 0.00013153 $ 0.00013153 24 timer høy $ 0.0001394$ 0.0001394 $ 0.0001394 All Time High $ 0.00188142$ 0.00188142 $ 0.00188142 Laveste pris $ 0.00003093$ 0.00003093 $ 0.00003093 Prisendring (1H) -9.97% Prisendring (1D) -8.89% Prisendring (7D) -44.55% Prisendring (7D) -44.55%

Retardmaxxing (RETARDMAXX) sanntidsprisen er $0.00012549. I løpet av de siste 24 timene har RETARDMAXX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013153 og et toppnivå på $ 0.0001394, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RETARDMAXX er $ 0.00188142, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003093.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RETARDMAXX endret seg med -9.97% i løpet av den siste timen, -8.89% over 24 timer og -44.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Retardmaxxing (RETARDMAXX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 132.15K$ 132.15K $ 132.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 132.15K$ 132.15K $ 132.15K Opplagsforsyning 999.73M 999.73M 999.73M Total forsyning 999,730,997.828778 999,730,997.828778 999,730,997.828778

Nåværende markedsverdi på Retardmaxxing er $ 132.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RETARDMAXX er 999.73M, med en total tilgang på 999730997.828778. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.15K.