Request (REQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.128777 24 timer høy $ 0.13088 All Time High $ 1.059 Laveste pris $ 0.00454707 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) -1.67% Prisendring (7D) +4.86%

Request (REQ) sanntidsprisen er $0.128686. I løpet av de siste 24 timene har REQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.128777 og et toppnivå på $ 0.13088, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REQ er $ 1.059, mens den rekordlave prisen er $ 0.00454707.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REQ endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og +4.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Request (REQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.85M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 128.70M Opplagsforsyning 744.29M Total forsyning 999,418,201.4136702

Nåværende markedsverdi på Request er $ 95.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REQ er 744.29M, med en total tilgang på 999418201.4136702. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 128.70M.