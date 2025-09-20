Dagens Remint livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Remint livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RMT

RMT Prisinformasjon

RMT Offisiell nettside

RMT tokenomics

RMT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Remint Logo

Remint Pris (RMT)

Ikke oppført

1 RMT til USD livepris:

--
----
-1.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Remint (RMT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:56:36 (UTC+8)

Remint (RMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00205373
$ 0.00205373$ 0.00205373

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-1.67%

-15.52%

-15.52%

Remint (RMT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RMT er $ 0.00205373, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RMT endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og -15.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Remint (RMT) Markedsinformasjon

$ 48.41K
$ 48.41K$ 48.41K

--
----

$ 48.41K
$ 48.41K$ 48.41K

999.76M
999.76M 999.76M

999,758,803.020846
999,758,803.020846 999,758,803.020846

Nåværende markedsverdi på Remint er $ 48.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RMT er 999.76M, med en total tilgang på 999758803.020846. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.41K.

Remint (RMT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Remint til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Remint til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Remint til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Remint til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.67%
30 dager$ 0+17.12%
60 dager$ 0-17.73%
90 dager$ 0--

Hva er Remint (RMT)

Crypto x Real Estate Remint Network is a groundbreaking real estate cryptocurrency project poised to revolutionize two powerhouse industries: real estate and decentralized finance (cryptocurrency). Currently, anyone with a smartphone can participate in Remint's innovative cloud mining process, earning Remint currency and thereby securing X amount of Remint tokens. These tokens will acquire monetary value upon Remint's public listing on exchanges. Serving as the cornerstone of the project, these tokens will drive the development of a multitude of features and use cases within the Remint ecosystem, establishing a solid foundation for its growth and sustainability. Please visit our Whitepaper for a more in-depth understanding. Decentralized Real Estate Application on Mobile (DREAM) This is just a demo version. The DREAM platform allows individuals to rent & buy real estate properties in a P2P manner. Properties owned by the Remint Network will also be available for rent, with a select few offered for sale. The decentralized application (DApp) accepts both cryptocurrency and conventional currencies as payment methods, but users paying with Remint currency will enjoy additional discounts.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Remint (RMT) Ressurs

Offisiell nettside

Remint Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Remint (RMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Remint (RMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Remint.

Sjekk Remintprisprognosen nå!

RMT til lokale valutaer

Remint (RMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Remint (RMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Remint (RMT)

Hvor mye er Remint (RMT) verdt i dag?
Live RMT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RMT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RMT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Remint?
Markedsverdien for RMT er $ 48.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RMT?
Den sirkulerende forsyningen av RMT er 999.76M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRMT ?
RMT oppnådde en ATH-pris på 0.00205373 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RMT?
RMT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til RMT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RMT er -- USD.
Vil RMT gå høyere i år?
RMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RMT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:56:36 (UTC+8)

Remint (RMT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.