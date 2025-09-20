RedTeam (SN61) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.772335 24 timer lav $ 0.811546 24 timer høy All Time High $ 2.73 Laveste pris $ 0.723508 Prisendring (1H) +0.46% Prisendring (1D) -4.06% Prisendring (7D) -7.66%

RedTeam (SN61) sanntidsprisen er $0.775926. I løpet av de siste 24 timene har SN61 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.772335 og et toppnivå på $ 0.811546, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN61 er $ 2.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.723508.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN61 endret seg med +0.46% i løpet av den siste timen, -4.06% over 24 timer og -7.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RedTeam (SN61) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.88M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.88M Opplagsforsyning 2.43M Total forsyning 2,425,539.178194028

Nåværende markedsverdi på RedTeam er $ 1.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN61 er 2.43M, med en total tilgang på 2425539.178194028. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.88M.