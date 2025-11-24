QUANT pris i dag

Sanntids QUANT (QUANT) pris i dag er $ 0.00001769, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende QUANT til USD konverteringssats er $ 0.00001769 per QUANT.

QUANT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,688.5, med en sirkulerende forsyning på 1.00B QUANT. I løpet av de siste 24 timene QUANT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00085798, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000871.

Kortsiktig har QUANT beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

QUANT (QUANT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.69K$ 17.69K $ 17.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.69K$ 17.69K $ 17.69K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på QUANT er $ 17.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUANT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.69K.