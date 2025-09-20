QSTAR (Q*) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0001055 $ 0.0001055 $ 0.0001055 24 timer lav $ 0.00012665 $ 0.00012665 $ 0.00012665 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0001055$ 0.0001055 $ 0.0001055 24 timer høy $ 0.00012665$ 0.00012665 $ 0.00012665 All Time High $ 0.00094186$ 0.00094186 $ 0.00094186 Laveste pris $ 0.00005075$ 0.00005075 $ 0.00005075 Prisendring (1H) -0.63% Prisendring (1D) -5.57% Prisendring (7D) -24.31% Prisendring (7D) -24.31%

QSTAR (Q*) sanntidsprisen er $0.00010591. I løpet av de siste 24 timene har Q* blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001055 og et toppnivå på $ 0.00012665, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til Q* er $ 0.00094186, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005075.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har Q* endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -5.57% over 24 timer og -24.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QSTAR (Q*) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Opplagsforsyning 9.60B 9.60B 9.60B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på QSTAR er $ 1.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på Q* er 9.60B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.06M.