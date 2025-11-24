QPAY pris i dag

Sanntids QPAY (QPAY) pris i dag er $ 0.00008935, med en 3.05% endring de siste 24 timene. Nåværende QPAY til USD konverteringssats er $ 0.00008935 per QPAY.

QPAY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 89,366, med en sirkulerende forsyning på 1.00B QPAY. I løpet av de siste 24 timene QPAY har den blitt handlet mellom $ 0.00008494(laveste) og $ 0.00009309 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00229527, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000699.

Kortsiktig har QPAY beveget seg -2.40% i løpet av den siste timen og +47.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

QPAY (QPAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.37K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 89.37K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

