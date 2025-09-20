Pumpkin (PKIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00072652 $ 0.00072652 $ 0.00072652 24 timer lav $ 0.00081411 $ 0.00081411 $ 0.00081411 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00072652$ 0.00072652 $ 0.00072652 24 timer høy $ 0.00081411$ 0.00081411 $ 0.00081411 All Time High $ 0.03355328$ 0.03355328 $ 0.03355328 Laveste pris $ 0.00072652$ 0.00072652 $ 0.00072652 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) -8.67% Prisendring (7D) -14.38% Prisendring (7D) -14.38%

Pumpkin (PKIN) sanntidsprisen er $0.0007435. I løpet av de siste 24 timene har PKIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00072652 og et toppnivå på $ 0.00081411, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PKIN er $ 0.03355328, mens den rekordlave prisen er $ 0.00072652.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PKIN endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, -8.67% over 24 timer og -14.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pumpkin (PKIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 650.16K$ 650.16K $ 650.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 694.76K$ 694.76K $ 694.76K Opplagsforsyning 874.42M 874.42M 874.42M Total forsyning 934,406,843.166682 934,406,843.166682 934,406,843.166682

Nåværende markedsverdi på Pumpkin er $ 650.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PKIN er 874.42M, med en total tilgang på 934406843.166682. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 694.76K.