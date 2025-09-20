Pump Fun Puppet (PUPPET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002415 $ 0.00002415 $ 0.00002415 24 timer lav $ 0.00002507 $ 0.00002507 $ 0.00002507 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002415$ 0.00002415 $ 0.00002415 24 timer høy $ 0.00002507$ 0.00002507 $ 0.00002507 All Time High $ 0.00056502$ 0.00056502 $ 0.00056502 Laveste pris $ 0.0000081$ 0.0000081 $ 0.0000081 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -2.08% Prisendring (7D) +8.06% Prisendring (7D) +8.06%

Pump Fun Puppet (PUPPET) sanntidsprisen er $0.00002429. I løpet av de siste 24 timene har PUPPET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002415 og et toppnivå på $ 0.00002507, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUPPET er $ 0.00056502, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000081.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUPPET endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -2.08% over 24 timer og +8.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pump Fun Puppet (PUPPET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.28K$ 24.28K $ 24.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.28K$ 24.28K $ 24.28K Opplagsforsyning 999.72M 999.72M 999.72M Total forsyning 999,717,957.990478 999,717,957.990478 999,717,957.990478

Nåværende markedsverdi på Pump Fun Puppet er $ 24.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUPPET er 999.72M, med en total tilgang på 999717957.990478. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.28K.